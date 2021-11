Trovato un cucciolo di orso arrampicato su un albero, la mamma lo ha perso nel bosco

GORIZIA - Trovato su un albero il cucciolo di orso che la mamma aveva perso tra i boschi del Carso. I Vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti nella notte, poco dopo la mezzanotte, in Via Giustiniani per soccorrere il piccolo plantigrado che si era arrampicato su un albero. Portato a terra l'orsetto di circa 30 chilogrammi è stato preso in consegna dalla guardia forestale e custodito in luogo idoneo e sicuro. Sarà poi introdotto nel bosco per affidarlo alla mamma da cui si è perso nei giorni scorsi.