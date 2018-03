Travolto da neve e lastre di ghiaccio mentre arrampica: ferito 24enne

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Travolto da neve e lastre dimentre: ragazzo di 24 anni cade e siuna. È successo vicino al lago di, a, intorno alle 12 di oggi, domenica 4 marzo.Dopo l'allarme giunto al numero unico di emergenza del Fvg, la centrale Sores ha attivato i soccorsi. La stazione di Cave del Predil delha raggiunto l'area per soccorrere il ragazzo, uno sloveno, colpito da una scarica di ghiaccio e neve durante la scalata di una cascata di ghiaccio. Si tratta di T.C., di Kranj, che si trovava daalla fine della seconda lunghezza di corda della cascata Al Fortino vicino al lago di Raibl.La scarica ha fatto "volare" il giovane per una quindicina di metri. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso e, a supporto, una squadra di dieci tecnici di soccorso della stazione di Cave e della Guardia di finanza di Sella Nevea.L'elicottero ha portato sul posto il personale sanitario e alcuni tecnici con diverse. Il ragazzo è stato stabilizzato e poi trasportato in elicottero all'ambulanza partita da Tarvisio che attendeva vicino al lago e con questa in ospedale a Tolmezzo. L'intervento è stato e complesso ea causa di altre scariche di neve e sassi che hanno messo costantemente a rischio lo stesso personale tecnico e sanitario.La causa delle scariche era dovuta al brusco innalzamento dellee al fatto che la parete era esposta a Est, dove ha preso tutto il sole del mattino. Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Tarvisio.