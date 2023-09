Travolta dall'acquasantiera, due rinvii a giudizio per la morte della piccola Penelope

UDINE - Il Gip di Udine ha rinviato a giudizio due persone per la morte di Penelope Cossaro, 7 anni, travolta da un'acquasantiera in marmo in una chiesa cittadina nell'autunno del 2019. La piccola stava partecipando a un'attività extrascolastica all'interno dell'Educandato Uccellis. Andranno a processo l'allora dirigente scolastica e il direttore spirituale dell'istituto religioso. Dovranno rispondere di omicidio colposo.