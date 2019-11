La Procura: tutte le opzioni allo stato rimangono aperte, vicenda complicata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Per la Procura «tutte le opzioni restano aperte», allo stato, per il caso della tragica morte di Penelope Cossaro, la bimba udinese di 7 anni che è stata travolta giovedì da un'acquasantiera nella chiesetta di Santa Chiara, dove si trovava con il direttore spirituale dell'Educandato Uccellis, padre Ioan Mrginean-Coci, e altri otto compagni di scuola, con cui seguiva un percorso di catechismo in vista della comunione. Per ora, come confermato dal Procuratore capo Antonio De Nicolo, il fascicolo aperto sulla vicenda, per...