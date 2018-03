Trovano i ladri in casa: minacciati, chiudono la moglie in una stanza

di Paola Treppo

SEDEGLIANO (Udine) - Rientrano a casa e trovano dueche hanno messo sotto sopra le stanze della loro abitazione; è successo nella prima serata di ieri, venerdì 23 marzo, intorno alle 21, in una frazione del comune di. Vittima del colpo una coppia diche si trovatacon i malviventi. Tremendo lo; i due non hanno reagito, presi alla sprovvista,I ladri, che avevano il volto coperto da una ampia sciarpa, non li hanno aggrediti ma li hannoe divisi: hanno chiuso una in una stanza la moglie e controllato a vista il marito. Poi se ne sono andati di corsa, salendo a bordo di un veicolo guidato da un complice che aspettava fuori, a poca distanza dalla casa.Rimasti soli, sconvolti, i coniugi sono riusciti a chiedere aiuto componendo il numero unico di emergenza Nue 112. Sul posto sono giunti i carabinieri delle stazioni di Codroipo e Campoformido della Compagnia di Udine che li hanno rassicurati; dopo essersi accertati che non avevano riportatoe che per loro, per fortuna, non era stato necessario ricorrere alle cure mediche in pronto soccorso, i militari dell'Arma hanno eseguito un sopralluogo in casa e hanno avviato delle ricerche in zona per cercare di individuare i tre malviventi. Di loro, però, nessuna traccia. Dalla casa sono statioro e soldi per un valore di circa 2mila euro.