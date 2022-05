Tolmezzo, incidente stradale nella notte del primo maggio: tre feriti Foto

TOLMEZZO (UDINE) - Incidente il primo maggio a Tolmezzo, in provincia di Udine. A scontrarsi, intorno alle tre di notte, due veicoli, tre persone sono rimaste ferite e sono state prese in cura dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Tolmezzo. La dinamica e le cause del sinistro sono al vaglio del personale dell'Arma dei Carabinieri. Una volta soccorsi i feriti, i pompieri hanno provveduto alla totale messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell'area del sinistro.