Rotta balcanica e immigrazione clandestina. Preso un passeur a Tarvisio: è un austriaco, notato perché aveva un fare sospetto

TARVISIO (UDINE) - Un cittadino austriaco è stato arrestato, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dalla polizia ferroviaria. Gli agenti lo hanno notato mentre si intratteneva in modo sospetto con due soggetti sulla banchina del primo binario della stazione. Sottoposti a controllo, è emerso che si trattava di due stranieri, cittadini indiani, entrati illegalmente in Italia lungo la rotta balcanica, diretti a Roma, mentre il cittadino austriaco, anche secondo le testimonianze rese dai due migranti, era il passeur che li aveva portati in Italia a bordo della propria auto. I due cittadini indiani hanno riferito di essere giunti nel nostro Paese utilizzando i servizi offerti da una piattaforma web che permette di condividere automobili private tra gruppi di persone al fine di ridurre i costi di trasporto.