Senza attrezzatura sulla neve ghiacciata dell'Alta Via: salvati 2 francesi

CHIUSAFORTE e RESIA (Udine) -in2 escursionisti di nazionalità: G. P., 46 anni, di Chevreuse, e S. P. D.A., 36 anni, di Clermont Ferrand: la coppia stava scendendo lungo il sentiero 646 quando uno dei due ha perso aderenza sulla neve ghiacciata scivolando per alcuni metri. Spaventati ma incolumi, gli escursionisti hanno deciso di chiamare i soccorsi.Erano partiti da Stolvizza diper percorrere l'alta via resiana passando per ile pernottando al bivacco Marussig la notte precedente. L'incidente è avvenuto oggi, lunedì 9 aprile, a quota 1400 metri. Fortunatamente i due francesi hanno optato per i soccorsi: più in basso, infatti, le condizioni del sentiero non sarebbero migliorate e la loro attrezzatura non era adeguata per affrontare la​Il salvataggio è stato fatto con l'elicottero della Protezione civile che li ha sbarcati in località Tamaròz, nel comune di Chiusaforte; da qui i soccorritori li hanno accompagnati a Moggio Udinese. Sul posto il soccorso alpino del Cnsas di Moggio Udinese e i militari del Sagf della Guardia di Finanza di Sella Nevea; sono intervenuti 7 tecnici di soccorso.