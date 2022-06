Due escursionisti soccorsi per malori a Tolmezzo e Cortina

TOLMEZZO - Qualche minuto prima delle 13 di oggi, 14 giugno 2022, la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo è stata allertata per il soccorso ad una persona caduta nei boschi sopra l'abitato. L'uomo stava effettuando un'escursione verso il Monte Strabut quando è scivolato cadendo per circa 20 metri fermandosi sulla struttura paramassi che si trova sotto al sentiero che stava percorrendo.I Vigili del fuoco e il personale sanitario hanno raggiunto l'infortunato lo hanno imbarellato e assieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che nel frattempo era giunto sul posto, hanno allestito un "paranco" per issare la barella con il ferito fino al sentiero dove era in attesa il personale del Cnsas. Una volta sul sentiero i soccorritori hanno trasportato la barella fino alla strada dove l'infortunato è stato caricato sull'ambulanza che lo ha trasferito all'ospedale.

CORTINA

Alle 10 sempre di oggi la Centrale del Suem è stata allertata per un escursionista colto da malore, mentre con una comitiva stava salendo dal Col Gallina verso le Cinque Torri. H.K, altoatesino di 71 anni, di Valle Aurina, che faceva parte di un gruppo di 8 persone, è stato raggiunto dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore lungo il sentiero numero 440, in località Casonate, recuperato e trasportato all'ospedale di Belluno per gli accertamenti del caso.