Sequestro record: "bloccati" 250mila giocattoli di Disney e Pokemon identici agli originali

UDINE - Sottoposti a sequestro oltre 241.000 giocattoli trasportati a bordo di un automezzo proveniente dall’Est Europa e destinati al mercato italiano, tutti riportanti i marchi Disney e Pokémon contraffatti. Il sequestro eseguito dalla Guardia di finanza è avvenuto lungo la SS 13 “Pontebbana”, nel comune di Malborghetto-Valbruna, ad opera delle Fiamme Gialle della Compagnia di Tarvisio che, nel corso del controllo di un veicolo commerciale partito dalla Polonia e apparentemente diretto nel Centro Italia, hanno riscontrato la falsità dei marchi sulla merce trasportata.

L’autista dell’automezzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Udine per aver introdotto in Italia prodotti con falsi marchi Disney e Pokémon, mentre il veicolo utilizzato per il trasporto e i 241.000 giocattoli sono stati sottoposti a sequestro. I giocattoli sequestrati, destinati ai più piccoli, sono risultati di buona fattura e il cliente avrebbe potuto credere nella loro genuinità una volta immessi in commercio nei negozi e nei mercati. L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo attuato dal Comando Provinciale Udine lungo il confine Nord-Orientale tarvisiano, al fine di contrastare i traffici illeciti e la contraffazione, a salvaguardia del tessuto produttivo italiano.