Sciatori fuoripista sullo Zoncolan: tredicenni si perdono per recuperare un bastoncino da sci

UDINE - Si perdono durante un fuoripista per recuperare un bastoncino degli sci caduto dalla seggiovia e rimangono bloccati in un punto impervio, a una decina di metri da un salto di rocce, sul monte Zoncolan (Udine). È successo nel pomeriggio a due sciatori adolescenti di 13 anni, un ragazzo e una ragazza originari del Friuli Venezia Giulia, recuperati dai soccorsi.



I due si erano allontanati dalla pista e rientrando hanno sbagliato strada perdendosi. Sono però riusciti a mandare a un genitore la loro posizione attraverso lo smartphone. I ragazzi sono quindi stati individuati dai soccorsi, giunti per un tratto con la motoslitta e poi con gli sci, in prossimità della malga Tamai. Sul posto anche una squadra dell'Esercito, che li ha recuperati in sicurezza, attraverso l'uso delle corde per una cinquantina di metri, fino a ricondurli in pista. © RIPRODUZIONE RISERVATA