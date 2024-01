Sci, Federica Brignone e Marta Bassino si allenano sullo Zoncolan

Sono iniziati in queste ore, oggi 3 gennaio 2023, sulle piste dello Zoncolan in Friuli Venezia Giulia gli allenamenti delle campionesse azzurre Federica Brignone e Marta Bassino, in attesa della trasferta di Coppa del mondo nella slovena Kranjska Gora, dove il 6 e 7 gennaio si svolgeranno un gigante e uno slalom.

Oltre alle azzurre, in questi giorni lo Zoncolan ospita anche il team svedese, che ha scelto il comprensorio e il Fvg come sede di ritiri e allenamenti fino alle olimpiadi di Milano Cortina 2026. Impegnate tra i pali la campionessa olimpica di gigante Sara Hector e la slalomista vicecampionessa del mondo Anna Swenn Larsson, assieme alle compagne Cornelia Öhlund, Liv Ceder, Hilma Lövblom, Estelle Alphand, Hanna Aronsson, Lisa Nyberg, Emelie Henning, Moa Boström Müssener. La partnership con la Svezia, afferma PromoTurismoFvg, proseguirà anche con attività di promozione per far conoscere il territorio regionale a potenziali nuovi turisti del Nord Europa. Anche Tarvisio e Sella Nevea, da oggi a venerdì, ospiteranno alcune squadre nazionali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile per una serie di allenamenti dedicati allo slalom. Le specialiste dei pali stretti dei team di Italia, Croazia, Francia e Slovenia saranno impegnate nella parte alta del Lussari, sulla «Cappia» e lungo i tracciati più tecnici di Sella Nevea.