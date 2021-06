Sbanda col Suv Mercedes e finisce ruote all'aria: feriti marito e moglie

UDINE - Perde il controllo dell'auto, sbanda e finisce con le ruote all'aria: marito e moglie finiscono all'ospedale. Spettacolare incidente stradale questa mattina verso le 8.30 a Udine. La coppia stava percorrendo viale Venezia quando all'improvviso il conducente ha perso il controllo dell'auto, un SUV Mercedes, sbandando verso destra.

Nella carambola l'autovettura è finita contro un cordolo che l'ha catapulta in avanti facendola finire su un lato. Sono dovuti arrivare i vigili del fuoco del comando di Udine per liberare marito e moglie che sono poi stati trasferiti in ospedale. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.