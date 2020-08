Sbanda e centra un platano, giovane incastrato nell'auto in fiamme

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un platano, giovane ferito nella notte a Sedegliano. Alle 3.30 la squadra del Distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Codroipo è intervenuta in località Grions di Sedegliano per soccorrere il giovane coinvolto nell'incidente stradale. Per cause da accertare il ragazzo ha perso il controllo della propria vettura che è andata a schiantarsi contro un'albero a bordo careggiata. L'autista del mezzo, che a causa dell'impatto ha preso fuoco, è stato aiutato ad uscire dal veicolo da alcuni passanti. I vigili del fuoco appena giunti sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme e prestare i primi soccorsi al ferito in attesa del personale sanitario del 118, successivamente hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l'area del sinistro. Sul posto il personale sanitario del 118, che ha preso in carico il ferito, e i carabinieri di Tricesimo per gli adempimenti dei loro competenza. Il sinistro non ha coinvolto altri mezzi.

Ultimo aggiornamento: 10:49

