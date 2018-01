Sbanda, sfonda il guardrail e resta in bilico sul ponte: traffico in tilt

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OVARO (Udine) - Gravelungo la regionale 355 tra i comuni di, a sud del ponte della borgata di Muina con una vettura che è rimasta inrischiando di precipitare dal passaggio dentro al torrente.Si è trattato di una fuoriuscita autonoma: la vettura, una utilitaria, è andata a schiantarsi sulle barriere new kersey della strada, rimanendo in bilico tra la carreggiata e ilDegano.Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi sanitari con una ambulanza e l’elicottero decollato dalla eli superficie di Campoformido, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Fvg Strade.Il conducente della utilitaria, una persona della zona, è rimastoma per fortuna in maniera non grave ed è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia diin elicottero; non sarebbe in pericolo di vita. Erano circa le 15 di oggi, domenica 7 gennaio.La strada regionale è rimasta chiusa nel tratto interessato per permettere la bonifica e la sistemazione delle barriere; chi scende daè stato deviato lungo la strada Muina-Raveo e reimmesso sulla Sr355 a Villa Santina, mentre chi era diretto verso nord, doveva percorrere la Ss52 bis pere ritornare in Val Degano attraverso Ravascletto e. Sul posto anche il vicesindaco di Ovaro.