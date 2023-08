Udine. Rapinavano i centri massaggi cinesi, tre arresti. Uno di loro fermato mentre andava in aeroporto

UDINE - Rapinavano i centri massaggi della provincia con violenza e determinazione. La polizia ha arrestato tre uomini, due italiani di 21 e 18 anni e uno sloveno di 38 anni, che tra giugno e luglio hanno rapinato 4 centri massaggi cinesi.

Le rapine contestate ai tre amici sono state commesse a Udine il 10 giugno, a Manzano il 13 giugno, a Tricesimo l'1 luglio e a Codroipo il 3 luglio. Non è stato facile per i poliziotti indagare perché le vittime, spaventate dalla possibilità di ritorsioni, all'inizio non volevano parlare. Con pazienza gli investigatori sono riusciti a raccogliere elementi di riscontro: per la rapina di Manzano ci sono le riprese delle telecamere.

I rapinatori agivano a volte a volto coperto a volte no.

Per altro, proprio quando i poliziotti hanno proceduto agli arresti, lo sloveno stava andando all'aeroporto di Venezia per andare all'estero: è stato fermato ad un'area di servizio.