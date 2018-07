Cinesi armati di coltello rapinano centro massaggi gestito da connazionali

Alcuni malviventi di probabile nazionalità cinese, armati di coltello, hanno compiuto la scorsa notte una rapina in un centro massaggi gestito da connazionali a Badia Polesine.



Secondo quanto riferito dalle vittime, due dipendenti del centro, ad agire intorno alle 22.30 di ieri sarebbero stati cinque o sei uomini, che dopo averle minacciate hanno sottratto l'incasso per circa 1.000 euro. Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo di Rovigo per rilievi tecnici e indagini, assieme ai militari della stazione di Badia Polesine.



I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di giovedì 26 luglio

BADIA POLESINE .