Minaccia con la pistola il camionista che sta dormendo in un posteggio

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BAGNARIA ARSA (Udine) -mentrenella cabina di guida delun uomo di 52 anni campano che questa notte, venerdì 13 aprile, si era fermato nel piazzale di sosta vicino al polo dello shopping Conforama di, unche viene utilizzato spesso come park dagli autisti dei mezzi pesanti, poi diretti inper continuare il loro viaggio.Erano circa le 3.30 quando un malvivente con il volto travisato lo ha svegliato e gli ha puntato contro una. Il rapinatore gli ha intimato di consegnargli i soldi che aveva con sé e i beni che custodiva della cabina di guida. Il camionista non ha reagito e non è rimasto ferito.. Poi il ladro, che aveva un forte accento dell'Est Europa, si è dileguato e il 52enne ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono giunti i militari dell'Arma del Norm della Compagnia di Palmanova, comandata dal capitano Stefano Bortone, che hanno dato subito avvio alle ricerche del rapinatore. Di lui, al momento, si è persa ogni traccia. Per fuggire dal posteggio, il malvivente ha usato una vettura guidata da un. Per entrare nella cabina di guida, invece, ha forzato la portiera.