Quando i tedeschi temevano lo sbarco americano su coste friulane

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - C'è una Lignano poco nota ai turisti e agli stessi friulani: quella delle fortificazioni realizzate nei primi anni Quaranta del secolo scorso daiche, nel, realizzarono una serie dilungo una striscia di costa che dalla zona del faro rosso di, quella più vicina alla laguna, per questo strategica, arrivava fino a. Erano occhi nascosti, armati con cannoni, da cui si poteva scrutare bene il mare.Alcuni di questi punti di difesa e osservazione sono ancora visibili e in buone condizioni, come quello, appunto, a due passi dal faro rosso, vicino alla primalibera, di fronte alla caserma della Guardia di finanza. A realizzarli fu la societàche, per la difficoltà nella costruzione di queste opere,, pagati con, cioè appena coniate.Il bunker non si può ancora visitare ma è intenzione dell'amministrazione comunale di Lignano valorizzarlo per far conoscere la storia meno nota della cittadina balneare, con il posizionamento di tabelloni illustrativi realizzati in più lingue. Oltre a questo bunker, nel piccoloche sorge lì accanto, ce n'è un altro nel quale, peraltro, per alcuni annidi Lignano.Altri bunker erano stati progettati lungo la costa di quella che oggi è una nota e apprezzata località balneare. Ma non furono mai realizzati, perché cessò la necessità di difesa dopo lo sbarco degli alleati dall'altra parte dell'Italia, sulle coste della Sicilia. Non è nota la storia anche della, sempre nella punta est di Lignano, usata da sempre per l'ormeggio: in origine questa insenatura, che guarda alla laguna, fu realizzata come idroscalo militare, sempre dai tedeschi, anche se non venne mai utilizzata per fini bellici o di difesa.