Premio Nonino 2024 a Rony Brauman, Alberto Manguel, Naomi Oreskes e ​Angelo Floramo

TRIESTE - Va al medico Rony Brauman, per Medici senza frontiere, il premio Nonino 2024, mentre lo scrittore Alberto Manguel sarà insignito del premio Internazionale Nonino 2024. La scienziata della terra Naomi Oreskes riceverà il Maestro del nostro tempo e lo scrittore Angelo Floramo e la cooperativa Insieme Frutti di pace il Risit d'aur Barbatella d'oro. Lo ha stabilito la giuria del premio Nonino, presieduta da Antonio Damasio. La cerimonia di consegna è in programma il 27 gennaio alle 11 a Ronchi di Percoto (Udine) nelle distillerie Nonino, in concomitanza con le celebrazioni per i 50 anni della creazione del Monovitigno Nonino, la Rivoluzione della grappa 1973-2023. Il premio è stato istituito nel 1975 dalla famiglia Nonino per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e per la valorizzazione della civiltà contadina. È sostenuto dalla Nonino Distillatori.