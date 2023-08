UDINE - Centodieci stand, oltre 150 prodotti dell'enogastronomia friulana, 11 piazze coinvolte con 37 tra associazioni e Pro Loco. Torna a Udine Friuli Doc, dal 7 al 10 settembre.

Madrina d'eccezione Giannola Nonino, imprenditrice e artefice del successo internazionale della grappa omonima, anima del Premio Nonino, esempio di forza e determinazione al femminile e portatrice di una inesauribile e personalissima verve, che giovedì alle 17.30 taglierà il nastro tricolore insieme alle autorità, all'inaugurazione della ventinovesima edizione. La ventinovesima edizione vedrà la presenza di 37 fra associazioni e Pro Loco, 11 piazze coinvolte, compreso Giardin grand, 70 eventi fra spettacoli e appuntamenti e 150 specialità della tradizione senza dimenticare i menu ad hoc proposti dalle 16 osterie e dai 6 ristoranti del circuito Friuli Doc.

LA MADRINA

Dopo il taglio del nastro con testimonial Giannola Nonino, giovedì ci sarà l'apertura degli stand nelle undici piazze . Ci saranno come sempre i piatti della tradizione, dagli gnocchi di Godia ai cjarsons carnici, dal cervo del Tarvisiano al Prosciutto di San Daniele, dal frico di Carpacco al pesce di Trieste.

Non potrà mancare il minestrone solidale delle Lady Chef e da questa edizione uno spazio sarà dedicato anche a menu dedicati ai celiaci, in Piazza Venerio. L'Associazione Italiana Celiachia Fvg sarà presente durante tutta la manifestazione con uno stand dove garantirà piatti senza glutine e a richiesta senza lattosio. Oltre alla musica itinerante che occuperà le piazze e le vie del centro storico della città, sono previsti 4 spettacoli serali.

Giovedì sera Piazza Libertà ospiterà il "Gala sotto le stelle" uno spettacolo a cura del centro formativo di danza classica, moderna e contemporanea Broadway Dance di Udine; "80 voglia di 90 - 2000", la musica targata Divina Show, darà energia al venerdì sera, Jerry Calà insieme alla sua band farà divertire il pubblico di Friuli Doc nella serata di sabato, mentre il gran concerto di chiusura sarà affidato a Leo Gassmann.

FUORI PROGRAMMA

Eccezionalmente quest'anno l'appuntamento con il gusto continuerà anche il lunedì, grazie ad un'iniziativa solidale che vedrà i friulani mobilitarsi per il comune più colpito dall'eccezionale ondata di maltempo di luglio, Mortegliano.

L'iniziativa è della Pro Loco di Zompicchia che, dopo aver organizzato a suo tempo la pastasciutta solidale per Amatrice, la sera di lunedì 11 settembre organizzerà una gigantesca pastasciuttata di beneficenza che servirà per raccogliere fondi destinati alla casa di riposo di Mortegliano, una delle strutture più colpite dalla grandinata del 24 luglio scorso.

Raddoppia la presenza di PromoTurismo Fvg: in Piazza San Giacomo, nel salotto cittadino, sarà allestito un mercato di prodotti d'eccellenza, mentre per la prima volta Piazza Primo Maggio vedrà un'arena dedicata all'intrattenimento.

BAMBINI

Ulteriore novità sarà l'allestimento in Sala Valle, in Corte Morpurgo, di un'area destinata all'allattamento e al cambio dei i bambini più piccoli. L'iniziativa sarà finanziata da Ideabimbo. In Giardin Grande invece 700 metri quadrati avranno il brand "Io sono Friuli Venezia Giulia" e proporranno una ricca serie di attività che culminerà ogni sera con l'esibizione di un dj.

Farà ritorno il "Premio Eccellenze" che premierà Altin Nano, titolare del ristorante "Riva 75" per il settore imprenditoriale, Ilaria Tuti, autrice del Thriller "Madre d'ossa" ultimo romanzo della serie con protagonista il celebre personaggio di Teresa Battaglia per la cultura, e Stefano Novello, titolare dell'azienda agricola Ronco Saverio per l'enogastronomia.

REGOLE

Per quanto riguarda le linee guida per gli esercenti, Secondo Raffaele Pizzoferro (Fipe Confcommercio) «non si è andati molto distanti dalle regole delle scorse manifestazioni. Anche negli anni passati, la somministrazione di bevande alcoliche aveva uno stop, fermo restando che la normativa nazionale impone il limite alle 3 (tale limite non è andato in deroga nemmeno per la recente Adunata nazionale degli Alpini). Per quanto riguarda le regole generali, ben vengano perché hanno l'obiettivo di inalzare qualitativamente la manifestazione in sé».