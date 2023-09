Premariacco. Appartamento al piano terra prende fuoco: una persona tenta di spegnere le fiamme e rimane intossicata

PREMARIACCO (UDINE) - Un incendio è divampato in un appartamento al piano terra di una casa di due piani. Grazie al rapidio intervento dei Vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Cividale del Friuli, le fiamme hanno coinvolto una sola stanza dell'alloggio. Tuttavia, una persona che aveva tentato di spegnerle prima del loro intervento, è stata presa in cura dal personale sanitario per aver inalato il fumo dell'incendio, avvenuto ieri 4 settembre intorno alle 21.00.

Spente le fiamme, si è svolta la fase della messa in sicurezza di tutti i locali dello stabile verificando anche che non ci fosse residuo di monossido prodotto dalla combustione.

Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.