Castagnaro. Incendio nell'azienda agricola, bruciati i trattori. Pompieri al lavoro tutta la notte

CASTAGNARO (VERONA) - Poco prima delle 19 di venerdì 1 settembre, i vigili del fuoco sono stati chiamati in via Valle Menà, a Castagnaro all’interno di un’azienda agricola per l’incendio di un capannone adibito a ricovero mezzi agricoli.

I pompieri da Verona, Castelmassa, Rovigo, Legnago con 2 autopompe, 5 autobotti tra cui la chilolitrica e 20 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Bruciati diverse attrezzature agricole tra cui dei trattori.