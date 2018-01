Pioggia o sole che sia, il 6 gennaio il Vecchio svelerà i destini del 2018

di Paola Treppo

TARCENTO (Udine) - Pioggia o sereno che sia, il 6 gennaio prossimo, ilsvelerà idel 2018 ai piedi della, a Coja di Tarcento, dove fumo e faville delcoccoleranno col loro calore l'unico angolo sopravvissuto del vecchio castello della Riviera pedemontana.Il meteo non promette bene per questa magica e misteriosa, quella più attesa, quella più sentita dalla comunità delle Valli del Torre e di tutto il Friuli Venezia Giulia, forse più del Capodanno, forse più del Natale: perché è una festa, che unisce tutti, al di là dell'età, della condizione economica, della modernità e della tecnologia; perché è un tempo, questo, che. Né connotazioni religiose codificate. Che non nasce dallo scritto o dalla razionalità ma dal cuore e dalla memoria collettiva, che è unica e in cui ognuno, istintivamente, si riconosce e si perde. Per poi ritrovarsi.Così, anche se in quella notte il cielo si riempirà di nuvole e rovescerà, inclemente, le sue acque torrenziali su queste terre al confine, sulle "ville slave", dove un tempo si parlava loe oggi il friulano, sui falò propiziatori dell', il Vjeli, al secolo, si avvierà comunque, piano piano, con le scarpe di pezza ai piedi, dalla piazza di Tarcento, alle 18.30, con le fiaccole accese, da viale Marinelli, per raggiungere mezz'ora dopo la grande pira di Coja.Non importa se pioverà o se nevicherà. Lui, l'uomo con la folta barba bianca che, che scruta serio il cielo e i corsi d'acqua cercando risposte a mille eterni perché, non si farà spaventare dal maltempo. Il falò sarà acceso, con le fiaccole, quelle portate dai bambini, simbolo dell'innocenza, del nuovo, del futuro e della speranza.E da quella, sulle alture della Riviera di Coja, cui seguirà l'accensione di altri 15 pignarui tra Tarcento, Magnano in Riviera e Lusevera, che sarà svelato il vaticinio, tutto pagano, del 2018: i destini che ci attendono, nel bene e nel male, nei prossimi 12 mesi. A nessuno, in paese, nella valle, importa del meteo. Il rituale della lettura delle fiamme, del fumo e delledel falò del 6 gennaio è più importante di un ombrello, del freddo e del vento. Permane, qui più che altrove, in Friuli, quel senso di unione attorno al fuoco,delle stagioni, nellache il nuovo anno, appena iniziato, porterà solo che bene. E che darà coraggio e forza, in ogni caso, pure nelle avversità, anche se il vaticinio del Vjeli non sarà clemente, ma crudo e doloroso.