Massi piombano in strada a Tarcento

TARCENTO (UDINE) - Gli operatori della sala operativa regionale (Sor) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno attivato, nella giornata di ieri, domenica 11 febbraio 24, i volontari della squadra comunale di Protezione civile di Tarcento per la messa in sicurezza, su richiesta e per quanto di competenza, di un tratto della viabilità nella frazione di Molinis in comune di Tarcento, interessata da un contenuto fenomeno di caduta massi lungo la regionale 646, in prossimità del ponte.