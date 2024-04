A Tarcento l'addio a Valentina Urli, morta a 33 anni con la sua bimba in grembo

TARCENTO - Un doloroso silenzio che tuona a ogni rintocco di campana.

Questa mattina, alle 10.30, la comunità di Tarcento si è raccolta nel duomo cittadino per l'ultimo saluto a Valentina Urli, la 33enne friulana morta lo scorso 4 aprile a seguito di un incidente avvenuto il giorno di Pasqua. Gremita la chiesa, in tanti sono arrivati anche dal Veneto.

Una scomparsa tragica, che ha lasciato sgomento in tutta la cittadina oggi riunita e stretta - in un simbolico abbraccio - con la famiglia di Valentina. La donna si è spenta all'ospedale di Padova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo l'incidente. Quel giorno, stava andando ad Adria insieme al suo compagno Giulio Stoppa. Nello schianto ha perso la sua bambina Amelié. Valentina era incinta di 5 mesi.