Picchia la moglie e il figlio di 4 anni: arrestato per lesioni

UDINE - Ha colpito con schiaffi e spinte la moglie e il figlio di 4 anni per futili motivi. Per questo un cittadino nordafricano di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Udine per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'episodio si è verificato alcune notti fa in un paese del Friuli collinare dove la coppia vive. I militari dell'arma sono intervenuti nell'abitazione dove era stato segnalato un violento alterco. Moglie e figlio sono stati medicati in pronto soccorso per le lievi lesioni riportate e accolti in un centro antiviolenza.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di appurare che l'episodio si inseriva in un contesto di precedenti maltrattamenti. Convalidato l'arresto, l'uomo è stato scarcerato con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime.