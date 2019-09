OSOPPO (UDINE) - Un operaio, cittadino romeno di 50 anni residente a Udine, è rimasto seriamente ferito stamani, intorno alle 8.30, in un infortunio sul lavoro verificatosi in un'azienda a Osoppo, in provincia di Udine. Per cause in corso di accertamento, l'operaio è stato travolto dalla cabina di un macchinario mentre stava lavorando e ha riportato lo schiacciamento del bacino e degli arti inferiori.



Rimasto sempre cosciente, l'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno lanciato l'allarme e dai sanitari giunti sul posto. L'uomo è stato trasferito d'urgenza con l'elicottero sanitario in ospedale a Udine. Gli accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Osoppo della Compagnia di Tolmezzo e dei tecnici dell'Asp prevenzione. Il macchinario è stato posto sotto sequestro.

