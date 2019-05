Tra le zone interessate dai fenomeni più significativi, oltre al Trevigiano, il medio-alto Veneziano, la pianura meridionale, la zona tra Verona est e la parte meridionale dei Colli Berici, l'area tra Padova est, Mestre e Trebaseleghe-Castelfranco. In un'ampia area tra il Trevigiano e il Veneziano settentrionale si sono registrati dai 50 ai 75 millimetri di pioggia, con una punta massima di oltre 100 a Lison di Portogruaro (Venezia), a prevalente carattere di rovescio e temporale. Spiccano i 40 mm registrati in 30' a Castelfranco e gli 82 registrati in tre ore a Portogruaro, sono classificabili come nubifragi. Inoltre a Portogruaro la precipitazione in 12 ore ha raggiunto i 110 millimetri. Nell'Est veronese il diluvio di ieri ha reso impraticabili strade e allagato cantine. Danni anche alle campagne, in particolare ai vigneti, soprattutto nella zona di Mezzane ( Verona). Decine di richieste di intervento ai Vigili del fuoco tra Caldiero, Lavagno, Colognola ai Colli e Zevio, ma anche a Verona, nelle frazioni collinari di Montorio e Castagnè, dove si è registrata una frana. A San Bonifacio un sottopasso ferroviario sommerso dall'acqua è rimasto a lungo inagibile. Anche la Protezione Civile dell'Ana si è attivata per far fronte alle emergenze che hanno interessato anche la Bassa veronese, tra Cerea, Legnago e Bovolone.

IN FRIULI - Piogge intense e disagi: allagamenti hanno interessato soprattutto la viabilità e le aree private come scantinati e garage. Le zone più colpite, informa la Protezione civile Fvg, sono Cividale, Premariacco, Trivignano, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Varmo Rivignano Teor, Romans d'Isonzo. Restano chiusi i guadi di Murlis e Rauscedo sul Meduna e sul Malina a Premariacco. Dalla Sala Operativa Regionale del centro di protezione civile di Palmanova sono stati attivati circa 150 volontari con 40 mezzi per interventi e in monitoraggio. Sono tuttora operativi 60 volontari con 22 mezzi per interventi sul territorio tutti collegati ad allagamenti. Nella notte scorsa e di primo mattino si sono registrate piogge intense anche a carattere temporalesco, mentre in montagna si sono registrate nevicate oltre i 1600 metri di quota.

Bomba d'acqua questa notte sulla Marca. Particolarmente colpitadove si sono verificati allagamenti e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con mezzi e autopompe. Alcune strade, in particolare via Bosco e in via Madre Teresa di Calcutta, sono state completamente allagate. Finiti sott'acqua garage e pianterreni, mentre le persone sono allertate nel cuore della notte.Difficoltà e pompieri al lavoro fino a questa mattina anche a, in particolare in via Guizza e ain via delle Viole. A Musestre lanciato l'allarme del Comune per via Florian finita anch'essa sott'acqua.