Veneto Orientale finisce sott'acqua: frazioni in difficoltà, sos ai pompieri

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Oltre 110 millimetri di pioggia e altri 80 in pochissimo tempo:il. Notte di paura in tutti gli 20 Comuni del territorio a est della Città metropolitana di Venezia per l'abbondante precipitazione che da ieri sta imperversando. Nella notte una forte perturbazione ha attraversato da sud-ovest e nord-est. Le precipitazioni cumulate hanno registrato punte di 110 mm, dalle 12 a mezzanotte, con 80 mm registrati dalla stazione Arpav di Lison, dalle 20 alle 23. I terreni erano già saturi di pioggia ed i temporali hanno provocato tracimazioni dei canali e allagamenti in aree agricole ed urbane. Colpiti principalmente i comuni di Santo Stino di Livenza, Motta, Annone, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Concordia Portogruaro e Teglio e San Michele al Tagliamento. I Reperibili ed il personale del Consorzio di Bonifica hanno seguito l'evolversi della perturbazione e il corretto funzionamento della rete idraulica consorziale e degli impianti idrovori, entrati tutti in funzione a pieno regime.Ora continua lo stato di allerta, in continuo raccordo con i Sindaci, le Protezioni Civili Comunali e la Direzione Operativa Regionale per seguire il lento defluire della piena. Un ulteriore nuovo fronte di perturbazioni sta transitando ora, si spera rimanga non particolarmente intenso. A Pradipozzo divia Caserate è completamente allagata comprese un paio di abitazioni. Non è andata meglio a Lison e a, dove la piazza centrale del paese è finita sotto a 30 centimetri. "Stiamo monitorando l'intero territorio - ha spiegato al Gazzettino il comandante della Polizia locale del Portogruarese, Thomas Poles - sono diverse le situazioni critiche.". "Abbiamo avuto molta paura soprattutto nella notte - spiega l'assessore di, Simone Ferron - Via Altinate e Maintrada sono rimaste allagate, ma grazio al nuovo canale nessuna abitazione è stata invasa dall'acqua". Paura anche adove nella notte si è pensato al peggio nella vie centrali del paese. Allagamenti sono stati registrati a Sette Sorelle di. Aallagamenti si sono verificati nella zona del cimitero e a ridosso di via Pordenone, al confine con il Friuli Venezia Giulia. A Fratta didi Portogruaro allagenti lungo la strada che porta ad Alvisopoli. Il Consorzio di Bonifica del Veneto orientale è al lavoro con doppi turni già da ieri. Paura aper il Piavon che minaccia di uscire dall'alveo. A preoccupare sono anche i corsi d'acqua, senza contate lo stesso Lemene che si è alzato paurosamente nel corso della notte lambendo l'argine a San Nicolò.