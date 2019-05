di Marco Corazza

VENEZIA - Nuovo scossone del maltempo sul Veneto con temporali, grandinate e vento forte sulla regione. Un nubifragio, con forte vento, si è abbattuto nel tardo pomeriggio anche su Venezia, alzando onde che hanno reso difficili i collegamenti anche in laguna. Nel trevigiano la situazione più difficile: piogge intensissime, concentrate in poche decine di minuti, hanno mandato in tilt la rete idrica soprattutto nella zona di Cornuda, con allagamenti a case, negozi e l'interruzione temporanea del traffico ferroviario. Situazione critica anche a Castelfranco, anche in questo caso per una bomba d'acqua, che ha provocato vasti allagamenti. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco.



Una bomba d'acqua si è scaricata tra le 20 e le 21 di oggi 28 maggio, su Noale, i Vigili del fuoco stanno intervenendo per i primi soccorsi dando precedenza a disabili e anziani. L'allarme è scattato in serata verso le 20 quando una violenta precipitazione si è abbattuta sul noalese, nella zona che dalla Torre porta verso il Padovano. Particolarmente colpita l'area di via dell'Erba con le strade allagate. Dal Comando Metropolitano dei Vigili del fuoco hanno inviato le Squadre di Mirano e Mestre. Difficile purtroppo per i soccorritori riuscire ad intervenire ovunque a causa delle strade allagate. Da un primo brefing tra le squadre, i Vigili del fuoco hanno deciso di portare soccorso ai disabili e anziani. Poi saranno portati in salvo anche degli animali che si trovano nelle zone di campagna rimaste allagate. Purtroppo ci sono diversi scantinati allagati, ma l'acqua che ha invaso le strade, fino a mezzo metro, non permette ai soccorritori di far nulla

. Il Comune ha chiuso al traffico tre strade, ne ha "sconsigliate" altre 19 e ha diramato alla popolazione l'invito aVerso le 16 di oggi 28 maggio, susi abbatte un, unastraordinaria. Che si concentra in particolare su un'area circoscritta del paese, dalla quale partono decine diai vigili del fuoco. La gente è nel panico per la violenza dell'acqua, le strade sono allagate, la rete fognaria non ce la fa a smaltire la quantità d'acqua che cade. Due strade - via Istria e via Piave - vanno sotto di brutto, l'acqua entra nei locali al piano terra, i vigili del fuoco accorrono con le pompe. Poi, come è cominciata, la tempesta su Cornuda finisce: si sposta su, ed è il finimondo. Via Ischia, via Matteotti, via della grotta, via Abruzzo, via Colombo finiscono sott'acqua, le strade sembrano un canale di Venezia. E anche a Castelfranco piovono chiamate di soccorso ai vigili del fuoco. Le case sono sotto, negli scantinati e nei garage si nuota. Gli interventi dei pompieri sono stati almeno 16.Violenti temporali, con oltre 50 chiamate ai vigili del fuoco, si sono abbattuti anche su