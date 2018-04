Lotta al gioco con le slot-machine: multate due sale e anche un cliente

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLMEZZO (Udine) -duea seguito di alcuni controlli eseguiti dalla polizia di Stato dopo l'ordinanza emessa il 5 febbraio scorso dal sindacoche regola l’orario di utilizzo delle slot machines. In base a questasi può giocare nella fascia oraria che va dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 24. Sono seguiti i controlli da parte del Commissariato di Tolmezzo diretto dal vicequestore aggiunto Alessandro Miconi.Gli agenti hanno elevato due sanzioni amministrative da 500 euro ciascuna a carico di due sale gioco del capoluogo carnico. In particolare, è stato contestato, in un caso, il fatto che veniva esercitata l’attività con apparecchi di gioco da più persone prima delle 18; nell'altro caso si giocava prima delle 10.Sono state elevate anche due sanzioni amministrative per non aver tenuto accesi iper l’aspirazione nella sala fumatori, per 484 euro ciascuna; a un cliente, inoltre, è stata comminata una sanzione amministrativa di 54 euro per violazione della normativa sul fumo, perché trovato a fumare in zona in cui era vietato.