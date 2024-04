VENEZIA - ​Scoperti 7 b&b abusivi: sanzioni per 42mila euro. In occasione delle festività pasquali, il comando provinciale della guardia di finanza e la polizia locale di Venezia hanno proseguito i controlli sulle strutture ricettive extralberghiere, in terraferma e in centro storico, con lo scopo di individuare quelle totalmente “abusive”.

I controlli hanno consentito di riscontrare numerose irregolarità e, in particolare, di individuare ben 7 locazioni turistiche totalmente abusive (con riferimento alla disciplina regionale, all’imposta di soggiorno e, sotto il profilo fiscale, con riguardo all’omessa dichiarazione di redditi, derivanti dall’affittanza turistica) con sanzioni amministrative per 42mila euro.

Per alcuni dei titolari degli immobili utilizzati per le locazioni turistiche sono stati anche avviati approfondimenti di carattere fiscale, attualmente ancora in corso.

Inoltre, sono state sanzionate altre 16 strutture ricettive per la mancata esposizione delle targhette recanti l’indicazione “locazione turistica”, della classe assegnata, del codice di identificazione della struttura ovvero per la non esposizione al pubblico dei prezzi praticati per i servizi offerti.

Le Fiamme Gialle, inoltre, hanno sequestrato quasi 6.700 articoli, tra bigiotteria, accessori d’abbigliamento, cancelleria, decorazioni pasquali e altri articoli privi delle indicazioni previste dalla legge a tutela dei consumatori, rinvenuti all’interno di negozi ed esercizi commerciali gestiti da cittadini extracomunitari. I Finanzieri hanno anche effettuato, tra centro storico e terraferma, numerosi controlli in materia di lavoro nero in diverse attività economiche, individuando 2 lavoratori irregolari (presso una struttura ricettiva a Venezia e una pescheria a Chioggia). A Caorle, invece, presso un hotel, sono stati trovati 4 lavoratori italiani completamente “in nero” (sprovvisti di regolare contratto di lavoro).