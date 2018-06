Punta la pistola in sala slot e si fa consegnare l'incasso: le immagini

di Paola Treppo

BRUGNERA (Pordenone) - I carabinieri della Compagnia di Sacile stanno indagando per identificare l’autore dellaa mano armata messa a segno nella notte di ieri, lunedì 18 giugno, alla sala slot Apollo didove, intorno alle 2.30, un malvivente ha fatto irruzione armato con unaminacciando il titolare, un cittadino cinese, e la sua compagna.Dopo essersi fatto consegnare l'incasso, di 1500 euro in contanti, il rapinatore si è allontanato con una auto che aveva posteggiato a poca distanza, dileguandosi in direzione Tamai. I carabinieri hanno acquisito le immagini delladel locale pubblico dove si vede chiaramente l'uomo mentre punta la pistola in direzione del gestore della sala e della sua compagna.