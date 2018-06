Rapina a mano armata nella notte alla sala slot: in fuga col bottino

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUGNERA (Pordenone) -questa notte nelladi, al civico 51 di via Ungaresca, un locale che tiene aperto 24 ore al giorno. Erano da poco passate le 2 quando è scattato l'allarme e sul posto sono giunti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sacile. Il titolare della sala, un cittadino cinese, è stato rapinato da un uomo che aveva il volto travisato da unnero; indossava guanti bianchi e una felpa con il cappuccio giallo.Il rapinatore impugnava una, non è chiaro se vera o se finta senza il tappo rosso. Ha intimato al titolare di consegnare l'incasso, 1500 euro. Nella sala slot c'erano anche la compagna convivente del cittadino cinese e un commerciante di un negozio vicino. Dopo aver arraffato i soldi, messi in una busta, il malvivente stava per immobilizzare i presenti usando dellema è stato disturbato dall'arrivo di due clienti che, spaventati, se ne sono andati di corsa.Il rapinatore è uscito dalla sala, è salito su una auto scura che aveva posteggiato a poca distanza e se n'è andato a fari spenti in direzione. I carabinieri hanno attivato immediatamente deisul territorio, senza però riuscire a individuare il malvivente. Adesso è caccia all'uomo; saranno acquisite le immagini della video sorveglianza per cercare di ottenere elementi utili all'indagine.