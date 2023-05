Vinceva sempre alle slot machine, ma c'era un trucco: arrestato

AZZANO DECIMO - Era in possesso di un'apparecchiatura elettronica illegale capace di comunicare con il software delle slot machine e gestire le vincite, e la utilizzava per assicurarsi frequenti incassi: per questa ragione, un cittadino romeno di 39 anni è stato arrestato per furto aggravato con mezzo fraudolento dai carabinieri della stazione di Azzano Decimo ( Pordenone), intervenuti in seguito a una richiesta del gestore della sala giochi, insospettito dal fatto che l'uomo vincesse sempre.