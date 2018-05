Viaggio solitario verso il santuario: centauro sbanda, è gravissimo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREPOTTO e SAN LEONARDO - Gravissimovicino aldi, sulle alture di Prepotto, sopra Cividale del Friuli, nel comune di San Leonardo, dove unha perso il controllo della sua due ruote ed è rovinato sull'asfalto, riportando tremende lesioni. La fuoriuscita autonoma si è verificata all'altezza dell'incrocio del Trivio, intorno poco dopo le 14.30 di oggi, giovedì 31 maggio.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Leonardo, della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti sul posto per i rilievi, un centauro straniero, un cittadino tedesco, W.A. le sue iniziali, 68 anni, residente in Germania, ha perso il controllo della moto ed è finito terra, a bordo strada. L'uomo viaggiava solo su una moto di grossa cilindrata. Non ci sono testimoni dell'incidente.Immediato l'allarme lanciato da un automobilista di passaggio e la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto, in codice rosso, con la massima urgenza, una ambulanza e l'equipe medica dell'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido e atterrato sul piazzale del santuario. All'arrivo di medici e infermieri, l'uomo era svenuto, in, è stato portato subito in ospedale; ha riportato lesioni al tronco e alle gambe. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli.