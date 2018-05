Incantevoli e struggenti: le storie di padri e figli nei capolavori dell'arte

di Paola Treppo

TOLMEZZO (Udine) -è il titolo di quella che si annuncia come una delle più importantid’arte che il Friuli Venezia Giulia e ilsi prepareranno a scoprire nel corso del 2018, per tanti motivi. Il legame tra padri e figli e figlie sarà infatti al centro dell’intero percorso espositivo di Illegio di. Un percorso che, dal 13 maggio al 7 ottobre, attraverso opere emozionanti e, farà rivivere le storie più incantevoli e struggenti, sublimi e torbide.Come perenni monumenti, riveleranno cosa significhi realmente essere padre. Si potrà ammirare sessanta opere tra cui numerosiprovenienti dall’Italia e da Belgio, Croazia, Francia, Polonia, Russia, Spagna e Regno Unito, da importanti musei pubblici e da collezioni private, in un percorso suggestivo e raffinato per la rarità di alcune iconografie e per l’attualità dei temi.Le opere sono state scelte in un arco temporale di ventiquattro secoli di storia dell’arte. Tra le opere più antiche ci sono il Cratere apulo a colonnette raffigurante il distacco di Ettore da Andromaca e dal figlio Astianatte, da Ruvo di Puglia, il gruppo scolpito con Enea, Anchise e Ascanio, dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, che risalgono al 400 a.C.; tra le più recenti ci sono Il ritorno del figliol prodigo di André-Jean-Bernard Monchablon, e Edipo piange sui corpi dei suoi figli, di Gabriel-Jules-Charles Girodon, datate rispettivamente 1903 e 1912.​I temi ricondurranno a sei fonti principali: la mitologia classica, la Sacra Scrittura, le vite dei santi, la letteratura cavalleresca e romantica, il teatro, la poesia. Immergeranno il visitatore in una profonda meditazione su un legame decisivo per la vita umana, così forte da segnarla radicalmente: non ogni essere umano diventa genitore, ma ogni essere umano ha un padre.La meditazione solleva molte domande su cosa significhi essere padre ed essere figli; suggerisce alcune possibili risposte custodite dalla cultura dell’Occidente e dalla rivelazione cristiana: in cosa consiste la paternità? Che significa diventare padre? Cosa significa essere figli? Perché nella storia umana compare la paternità? Perché va in crisi? Anche Dio è padre?Inevitabilmente, la mostra si propone quindi di offrire all’uomo d’oggi una teoria della paternità, in questa epoca nella quale uno dei più evidenti problemi antropologici è che l’uomo contemporaneo spesso non sa più che differenza ci sia tra generare qualcuno e diventarne realmente padre, né riesce facilmente a trovare vie di riconciliazione e di risanamento di fronte alle ferite interiori che rimangono in chi non ha avuto un vero padre o ha patito le sue contraddizioni e infedeltà.In mostra sarà possibile vedere per la prima volta in Italia opere di straordinaria bellezza, in particolare 21 opere estere mai esposte nella Penisola, e 4 opere del tutto inedite al panorama degli studiosi d’arte: due di collezione privata londinese, una da collezione privata di Bruxelles e una di collezione privata milanese.«Percorrendo le dieci sale della mostra - dice il curatore don- l’occhio del visitatore viene avvinto da profili divini di scultureimpetuosi di chiaroscuri barocchi, dal tocco delicato di pitture medioevali o da squarci di teatro in dipinti romantici che rievocano pagine antiche. Così la mostra di Illegio fa rivivere, tra colpi di scena d’arte, padri e figli, storia dopo storia, le più incantevoli, le più convulse, le più struggenti, incise nei testi sacri dell’Occidente e così simili alle pagine segrete del nostro diario interiore».«In mostra c'è un capolavoro drammatico noto al mondo intero, con la sua impressionante e magistrale replica voluta dai Musei Vaticani, oggi conservata Bilbao in Spagna: il Laocoonte. Frutto di tre maestri provenienti da Rodi, l'opera fu ammirata a Roma nel palazzo dell’imperatore Tito, ritrovata nel 1506 e divenuta il punto di partenza di quelli che oggi chiamiamo. I visitatori della mostra la potranno vedere da vicino; potranno sfiorare con mano i volumi perfetti di una delle sculture più famose e più incantevoli della storia».Organizzatore della mostra è ilche, dal 2004 al 2017, ha realizzato le mostre internazionali a Illegio, in Italia, a Bruxelles e nella Santa Sede. Così, nel piccolo e antico borgo incastonato tra i monti della Carnia, di soli 340 abitanti, sono transitati in questi anni circa 350mila visitatori. Info www.illegio.it, mail: mostra@illegio.it.