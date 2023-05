Cividale in lutto, addio a Mario Strazzolini: per 30 anni nella politica friulana

CIVIDALE DEL FRIULI - È scomparso ieri, venerdì 19 maggio, Mario Strazzolini, per 30 anni in giunta comunale a Cividale del Friuli e, nell'ultimo mandato del sindaco Stefano Balloch (oggi consigliere regionale), ha seduto tra i banchi di maggioranza.

Si è spento all'età di 73 anni, dal 2018 Strazzolini combatteva contro una malattia, che non gli ha lasciato scampo. È mancato ieri all'affetto della moglie Nadia, del figlio Marco e della sorella Paola, segretaria del Circolo cittadino del Partito Democratico.

Fin da giovane a muovere la sua passione c'ha pensato la politica. Dalle prime esperienze con la DC, poi con Forza Italia, a soli 24 anni l'entrata in consiglio comunale a Cividale dove ha assunto il ruolo di assessore allo sport. Da allora quel legame con il territorio e con l'amministrazione non si è mai fermato, ricoprendo la carica dell'assessorato per ben cinque volte, anche a livello provinciale sotto la presidenza di Strassoldo, dal 2006 al 2008.

A esprimere il proprio cordoglio anche il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: «Con Mario Strazzolini ci ha lasciato un uomo di grande passione politica e civica, innamorato del suo territorio e della sua gente. Figure così lasciano un segno nella comunità - ha detto Fedriga - L'esempio di Strazzolini di una politica generosa e schietta che sa sorridere invoglia le giovani generazioni a cimentarsi con fiducia nella vita pubblica intesa come servizio».