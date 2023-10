Mortegliano. Dal disastro a una nuova risorsa: le mele danneggiate dalla grandinata di luglio diventano una spremuta di alta qualità

MORTEGLIANO (UDINE) - La disastrosa grandinata del 24 luglio in Friuli Venezia Giulia ha danneggiato seriamente le coltivazioni di mele nel comune di Mortegliano, epicentro del fenomeno, devastando non solo un raccolto che si preannunciava eccezionale, ma soprattutto impianti, piante e strutture agricole. Ora quelle mele "invendibili" diventeranno una spremuta di alta qualità: da oggi è disponibile in tutti i punti vendita Despar in Fvg la Spremuta integrale di mela Julia, nata dalla collaborazione solidale tra Aspiag Service Despar e l'azienda agricola Pomis.

L'iniziativa è stata presentata oggi a Udine dai due partner. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto al Comune di Mortegliano per far fronte ai lavori di ristrutturazione della casa di riposo Italia Rovere Bianchi, anch'essa seriamente danneggiata. «La tempesta ha distrutto il lavoro dell'intero anno e non solo, una buona parte delle mele rimaste presenta danni estetici che non le rendono più commercializzabili come mele fresche, ma ideali come spremuta fresca da consumare», ha detto Peter Larcher, titolare della Pomis di Chiasiellis assieme alla moglie Denise Cicuto.

La spremuta è riconoscibile per il suo packaging che riproduce una foto di una mela avvolta da un chicco di grandine con un Qr Code che racconta la catastrofica grandinata estiva. «È con grande entusiasmo che abbiamo aderito a questa partnership che - ha dichiarato Fabrizio Cicero Santalena, direttore regionale Despar (Aspiag Service) per il Fvg - ci permette di evidenziare l'importanza della sinergia fra realtà produttive del territorio, soprattutto quando si tratta di sostenere le comunità che ci ospitano».