SPILIMBERGO - A Pantianicco di Mereto di Tomba si sono tenute, nell'ambito della 52esima "Mostra regionale della Mela", le premiazioni delle aziende vincitrici per le migliori cassette di mele in esposizione. Grande successo per i soci di FruttaFriuli, cooperativa più grande di frutticoltori del Friuli Venezia Giulia, con sede a Spilimbergo. L'Azienda agricola La Ghiaia, di Lanz Hannes, di Sequals è stata premiata per la varietà "Gala"; l'Azienda agricola Pez Pio di Beano con le sue "Fuji"; l'Azienda agricola Bonadiman Christian di Campagna di Maniago con le "Granny Smith"; l'Azienda agricola Pittilini Alberto di Pozzuolo del Friuli per le mele del "Gruppo misto" con la varietà Stark Delicious; per le "mele a Ticchiolatura resistente" si è distinta l'Azienda agricola Bant società agricola semplice di San Lorenzo di Sedegliano con la varietà Inored. Presente anche il presidente di FruttaFriuli, Livio Salvador, nonché l'assessore regionale alle politiche agricole, Stefano Zannier, che ha partecipato al convegno promosso dalla stessa FruttaFriuli in collaborazione con Ersa, Arpa FVG e Pro Loco di Pantianicco dal titolo "Eventi atmosferici estremi che possono far cambiare le scelte imprenditoriali". La Mostra, organizzata dalla Pro Loco, si è confermata anche quest'anno come uno dei più importanti appuntamenti del comparto agro frutticolo regionale.



LA RACCOLTA

Nel frattempo prosegue la raccolta di mele nei frutteti dei soci FruttaFriuli, che dopo essere partita appena dopo Ferragosto andrà avanti fino al termine di ottobre. Sempre con ottobre partirà invece la raccolta dei kiwi: attorno al 10 ottobre quello a polpa gialla e attorno al 25 quello a polpa verde. «Nonostante l'estate abbia visto temperature sopra e sotto le medie nonché episodi di maltempo - ha commentato il direttore della cooperativa, Armando Paoli - siamo fiduciosi per gli sbocchi commerciali dei nostri frutti, molto apprezzati non solo in Europa ma anche in Medio oriente e America. La nostra rinnovata sede, con ampliate e moderne aree di stoccaggio, permette di rispondere alle richieste dei mercati».



I NUMERI

Lo scorso anno la raccolta era stata di 175mila quintali di mele e 23mila quintali di kiwi. FruttaFriuli è nata nel 2022 dalla fusione tra le cooperative Friulfruct e Friulkiwi. Ha 150 soci e 600 ettari di frutteti con 14 milioni di euro di fatturato. Nella sua attività ha una particolare attenzione per la sostenibilità ambientale: coperture antigrandine e reti moderne di distribuzione dell'acqua, con impianti a goccia, nei frutteti, mentre nella sede produttiva si autoproduce l'energia elettrica con il proprio impianto fotovoltaico e si è attenti al risparmio energetico grazie alle nuove celle frigo (costate oltre 6 milioni) che hanno comportato un calo dei consumi di circa il 50%.