C'è un tesoro segreto nelle magre terre di Arba

di Paola Treppo

ARBA (Pordenone) - Asi coltiva un, come è speciale questa terra; piccole quantità, che vanno a ruba, un po' come accade per l'aglio di Resia, in provincia di Udine. Quello di Colle viene coltivato da, un'agricoltrice che ha puntato tutto sulla qualità, sul rispetto della terra e del ritmo delle stagioni.«Coltivo aglio misto - spiega Federica -; c'è quello rosa, quello viola e una particolare specie di aglio bianco i cui bulbi mi sono stati donati da un'anziana signora di Cavasso che, oltretutto, è anche una delle donne che hanno conservato ildella cipolla rossa di Cavasso. Il particolare microclima, le proprietà del terreno, il fatto che ci siano moltissimi sassi, essendo a fianco del greto del fiume, conferiscono all'aglio unintenso. Non solo: la coltivazione naturale, arricchendo la terra solo con concime organico, rende l'aglio estremamente».«Consultando una mappa del territorio redatta daglinel XIII secolo a fronte di un censimento ho scoperto che il territorio di mia proprietà viene indicato come "grava nera", presumo per il colore scuro di questa terra. Volendo quindi dare una collocazione geografica e storica della mia proprietà ho "intitolato" l'aglio con il nome di "aglio della grava nera", per onorare la storia della zona. La produzione non è consistente perché seguo la rotazione della coltura alternandola a patate, zucche o fagioli. Ho terreni in conversione che tra qualche mese otterranno la certificazione ufficiale di aziendaa tutti gli effetti».La piccola azienda agricola di Federica si occupa in primavera della raccolta di erbe del campo tra cui il tarassaco, ortica, aglio orsino e germogli di pungitopo, con trasformazione in prodotti conservati; in estate arriva la coltivazione di aglio, ma anche quelle di scalogno, zucchine, cetrioli, zucche e, soprattutto, delladi Cavasso Nuovo; i frutteti producono lamponi, uva spina e more, mele, prugne econ cui Federica realizza confetture. In autunno si passa alla trasformazione di cipolla e aglio in prodotti conservati e adesso, che è inverno e non c'è molta verdura nell'orto, l'imprenditrice prepara dolci e pasta fresca.«Ho deciso di aderire alla linea buono, sano e giusto, filosofia. Per tutte le mie coltivazioni seguo quindi lo stesso disciplinare che adotto per la cipolla, che è appunto un presidio friulano, concimando la terra con letame animale e niente più. La cipolla rossa di Cavasso Nuovo è un ortaggio particolarmente delicato, digeribile, croccante. Ottimo mangiato crudo, ma apprezzato in tutti i modi in cui si può usare la cipolla». «Le donne di Cavasso Nuovo da sempre hanno coltivato questa cipolla che veniva usata come merce di scambio con altri prodotti che crescevano meglio nella Bassa Friulana, come mais o grano. Cavasso e Colle di Arba, dove abito, hanno terree magre e si adattano a coltivare cipolla, aglio e patate».