Bloccati in alta montagna tra la neve ghiacciata, la spedizione notturna dei soccorritori

UDINE - Due giovani, un uomo e una donna, hanno chiesto l'intervento del Soccorso Alpino sulla cresta del Monte Musi, in Friuli Venezia Giulia, intorno alle 18.30 tramite chiamata al Nue112. Difficile in un primo momento l'individuazione della posizione dei due, anche se poi i soccorritori sono riusciti a comprendere che i due si trovavano nei pressi del bivacco Dino Brollo.

I due escursionisti scendendo dal bivacco lungo il sentiero 737 sono andati fuori traccia e si trovano, poco sotto lo stesso bivacco, in un punto impervio con neve ghiacciata, bloccati. Le loro condizioni di salute sono buone e sono attrezzati per coprirsi. Otto soccorritori del Soccorso Alpino assieme ad altri soccorritori della Guardia di Finanza sono partiti a piedi con le torce frontali per raggiungerli. I due, a cui è stato raccomandato di non muoversi, si trovano ad una quota di circa 1500 metri di altitudine e ci vorrà almeno un'ora di cammino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA