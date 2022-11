Mongolfiera si schianta contro un albero e rimane impigliata nella chioma: passeggeri spaventati, ma salvi

SEDEGLIANO - Mongolfiera mentre atterra si schianta contro un albero e rimane impigliata. Istanti di panico per le persone a bordo, ma fortunatamente nessun ferito. A Sedegliano, luogo dell'incidente, alle 11.45 di oggi, 27 novembre, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo (Udine) supportati dall'autoscala giunta dalla sede centrale di Udine. Illese le due persone a bordo del pallone aerostatico che dopo l'impatto è rimasto impigliato sulla chioma della pianta. I vigili del fuoco hanno impiegato circa un'ora per mettere in sicurezza l'area e togliere l'aeromobile dall'albero sul quale si era impigliato.