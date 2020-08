Mongolfiera cade sul tetto di una casa, salvo l'equipaggio

CANNARA- Disavventura a lieto fine per i tre membri dell'equipaggio di una mongolfiera che, lunedì mattina, in fase di atterraggio, si è appoggiata sul tetto di una casa. Il fatto è avvenuto a vocabolo Ceretagna (Cannara). I tre membri dell'equipaggio, soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, non hanno riportato ferite. Si tratta di due appassionati belgi e di una italiana. La monfogliera fa parte del gruppo che sta partecipando all'evento "Sagrantino Cup" ed era decollata alla sei del mattino dal parco Acquarossa a Gualdo Cattaneo. Ultimo aggiornamento: 11:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA