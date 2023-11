«Sei morto». Scritte minacciose sull'auto del prof di «Il Collegio» Andrea Zilli

UDINE - Il professore del programma Rai "Il Collegio" Andrea Zilli è stato minacciato. Sulla sua auto sono comparse le scritte «Sei morto» e «Dimettiti». Il docente ha subito fatto denuncia ai carabinieri.

Zilli è entrato a far parte del gruppo di insegnanti del programma televisivo, assieme ad Andrea Maggi, l'anno scorso come docente di applicazioni tecniche. Un professore severo ma giusto, dal pugno di ferro ma apparentemente amato dagli studenti. Forse non tutti, però, la pensano così. Zilli continua a lavorare come insegnante di sostegno in una scuola di Codroipo dove segue tre alunni ma, come ha riferito anche ai carabinieri, non c'è mai stato alcun problema, né con i suoi allievi né con i loro genitori.

Chi ha scritto quelle frasi con la vernice rossa? I militari dell'Arma stanno indagando.