Clandestini nascosti nel bagagliaio, arrestati due passeur

TARVISIO - Due cittadini pakistani, di 28 e 29 anni, residenti in Italia, con regolare permesso di soggiorno, sono stati arrestati in flagranza di reato per l'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: nel bagagliaio della loro auto, fermata alla, nel comune di Malborghetto-Valbruna (Udine), nei pressi del confine con l'Austria, nascondevano due cittadini extracomunitari, uno nepalese e uno indiano, introdotti irregolarmente nel territorio nazionale.