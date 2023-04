Accoglienza migranti: in Fvg si va verso l'esaurimento posti. I prefetti lanciano l'allarme

TRIESTE - Sono quasi tutti esauriti i posti in accoglienza disponibili per i migranti nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone. A renderlo noto sono stati i rispettivi prefetti, arrivando oggi pomeriggio a un incontro con il loro omologo triestino, Pietro Signoriello, sul tema migranti. Nella provincia di Gorizia attualmente sono 689 i migranti in accoglienza. Di questi, 460 si trovano nel Cara di Gradisca d'Isonzo, che ha una disponibilità totale di 330 posti. In sovrannumero, dunque, anche se lo scorso agosto sono state ospitate fino a «800 persone nella struttura». Al momento altri 145 migranti sono accolti al Nazareno, una struttura in centro a Gorizia; 84 invece sono distribuiti in altre strutture. «Mancano posti - ha osservato il prefetto Raffaele Ricciardi - si registra quotidianamente un bel numero di arrivi. Solo stamattina si sono presentate spontaneamente una trentina di persone davanti al Cara». In provincia di Pordenone 440 migranti sono ospitati nei Cas, altri 85 si trovano nel Sistema accoglienza integrazione. «Sono ancora pochi i posti disponibili», ha spiegato il prefetto Domenico Lione. All'ex caserma Cavarzerani di Udine, ha aggiunto il prefetto Massimo Marchesiello, i 530 posti disponibili «sono tutti esauriti. Si sta registrando un incremento» di arrivi. I rintracci in provincia di Udine sono quotidiani, anche fino a 70 persone circa, come avvenuto nei giorni scorsi.