Previsioni meteo per Ferragosto: temporali alla vigilia e poi il sereno

In Friuli Venezia Giulia le condizioni meteo tra oggi, giovedì 13 agosto, e venerdì saranno caratterizzate dall'avvicinamento alle Alpi Orientali di correnti atlantiche più fresche in quota, che determineranno sulla regione un aumento dell'instabilità atmosferica, favorito anche dalla presenza di aria calda e umida nei bassi strati.

Dal pomeriggio di oggi sono previsti rovesci e temporali sulla zona montana, probabili localmente anche in pianura, meno verso la costa. Sarà possibile qualche temporale forte. Venerdì 14 agosto il meteo sono previsti ancora rovesci e temporali sparsi, più probabili dal pomeriggio, inizialmente sulla zona montana e in pianura, poi anche sulla costa. Saranno possibili temporali localmente forti.

Sabato 15 agosto, giorno di ferragosto, in Friuli Venezia Giulia il meteo volgerà al meglio, con qualche pioggia residua nelle prime ore della mattinata seguita da un rapido miglioramento e una giornata poco nuvolosa e qualche temporale sulla zona alpina. Domenica 16 agosto, si prevede una giornata di tempo sereno o poco nuvoloso, con qualche rovescio nel tardo pomeriggio e in serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA