Schianto all'incrocio di Cerneglons, distrutta una Mercedes spider Foto

REMANZACCO (UDINE) - Solo per miracolo nessuno è rimasto ferito nel terribile schianto. Un violento incidente questa mattina, venerdì 22 aprile, a Cerneglons nel Comune di Remanzacco (Udine). Due le auto coinvolte: una Peugeot e una spider Mercedes. Tutto è al vaglio delle forze dell'ordine che dovranno chiarire cause responsabilità. Non è escluso che la pioggia e la scarsa visibilità abbiano contribuito nell'impatto tra le due autovetture. Un botto, verso le 9.30, violentissimo in cui la Mercedes è stata catapultata a diversi metri di distanza sopra l'aiuola dello spartitraffico. La Peugeot invece è rimasta in mezzo alla strada, con il muso completamente distrutto. Fortunatamente nessuno dei coinvolti è rimasto ferito anche se la paura è stata davvero molta.

